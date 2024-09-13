Son Dakika: Şenol Güneş'in Trabzon'dan alacağı ücret belli oldu

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş ile 2+1 yıllık anlaşma sağlamıştı. Şenol Güneş’in bordo mavili kulüpten alacağı ücret belli oldu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada Günel'in maaşına ilişkin şu bilgi yer aldı:

* Anlaşmaya göre Sayın Güneş'e 2024-2025 sezonu için 50 milyon lira garanti ücret, 2025-2026 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete yüzde 40 oranını geçmeyecek şekilde TÜFE+ÜFE/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir.

Güneş: Boş mukaveleye imza attık

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde imza töreninde açıklamalarda bulunmuştu.

Güneş, “İmzayı boş mukaveleye attık. İmza atmasak bile söz veriyorum Trabzonspor için her şeyi yapacağım” ifadelerini kullanmıştı.