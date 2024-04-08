Son dakika: Süper Lig kulüpleri TFF'nin kararına karşı imza toplamaya başladı
Son dakika haberi... Süper Lig kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı.
Süper Lig kulüpleri, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı. Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki ofisinde bir araya kulüp temsilcileri, noter onaylı imzalarını veriyor.
Oy kullanma hakkı bulunan delegelerin yüzde 40'ının imza vermesi durumunda, 30 gün içinde seçime gidilmek zorunda. Federasyonun seçime gitmemesi durumunda oy kullanan delegelerin konuyu FIFA'ya taşıma hakları bulunuyor.
TFF, seçim tarihini 18 Temmuz olarak açıklamıştı ancak Süper Lig kulüpleri seçimin daha önce yapılmasını istiyor. EURO 2024'ten önce seçimin gerçekleşmesini talep ediyor.