Son dakika... TFF, Fenerbahçe'nin Süper Kupa taleplerini reddetti!

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin 7 Nisan'da oynanması planlanan Süper Kupa talebine olumsuz geri dönüş yaptı.

Fenerbahçe, Süper Kupa maçını yabancı hakemin yönetmesinin yanında tarihin mayıs ayının son haftası olarak değiştirilmesini istedi.

TRT Spor'un haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'ye tarihin zamanında iki kulübün ortak görüşü alınarak belirlendiğini ve değişiklik olmayacağını iletti.

Fenerbahçe taleplerine geri dönüş olumsuz olduğu halde U19 takımıyla maça çıkılacağını açıklamıştı.

Sarı lacivertliler, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanması planlanan Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkacak.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik'in açıklamları şöyle:

Ülker Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bilecik, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) 7 Nisan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının ileri bir tarihe ertelenip karşılaşmanın yabancı bir hakemle yönetilmesi için ıslak imzalı başvuruda bulunduklarını belirtti.

Şanlıurfa'da oynanması planlanan mücadeleye 19 yaş altı takımıyla çıkma kararı aldıklarını dile getiren Bilecik, şöyle devam etti:

"Bütün hazırlığımızı 19 yaş altı takımımızla Urfa'ya gitme şeklinde yaptık. Taraftarlarımız maçın skorunu düşünüyor. Son derece iyi bir akılla Urfa'ya gidiyoruz. Sizleri kötü hissettirecek, sıkıntıya sokacak bir noktada olmayacaksınız. Taraftarlarımızın da maça gitme organizasyonu yapmasına gerek duymuyoruz. Urfa kentine de bir söz verelim, uygun bir tarihte Fenerbahçe A takımını Urfa'ya götürerek, takımımızı Urfa'daki kardeşlerimize izlettireceğiz."

19 yaş altı takımıyla sahaya çıkma kararı aldıklarını ve bu konuda gerekli bütün organizasyon ve planlamayı yaptıklarını aktaran Bilecik, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımız müsterih olsun. 19 yaş altı takımımızdaki bütün evlatlarımız bunu çok büyük bir fırsat olarak görecek. Tekrar söylüyorum, taraftarlarımız herhangi bir seyahat planı yapmasınlar. Tabii ki maça gitmek isteyen gidebilir. Biz 'Taraftar gitmesin.' diyerek, A takımımızın Urfa'ya gitmeyeceğini ve 90 dakikalık bir maç olmayacağını net şekilde ifade ediyoruz. Tabii ki Urfa'nın coğrafi alanları, mutfak kültürü taraftarlarımız için cazip. Orada bir futbol maçını yeteri kadar izleme ihtimalleri olmayacağını düşünerek bunları söyledik."

Türkiye Kupası'na katılmama konusunda karar aldıklarını da açıklayan Bilecik, "Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmama şeklinde bir kararımız var. Bayramdan hemen sonra TFF'ye gerekli olan bütün başvuruları yapacağız. Türkiye Kupası'na önümüzdeki 2 sezon katılmama kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Yurt dışında futbol faaliyetlerini gerçekleştirmek için yönetim kurulundan profesyonel bir ekibin görevlendirildiğini de ifade eden Bilecik, şöyle konuştu:

"Biz yurt dışında, Avrupa ülkelerinden birisinde Fenerbahçe'nin faaliyetlerinin dışında, futbolu ön plana koyacağımız bir yapılanmaya bayram sonrasında başlayacağız. Futbolda öne çıkmış ülkeler var. Bu ülkeler dahil olmak üzere hızlı şekilde bu çalışmayı masaya koyacağız."