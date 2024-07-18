Son dakika: TFF'nin yeni başkanı belli oldu! İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık seçiminde İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 134, Mehmet Büyükekşi'nin 129 oy aldığı duyuruldu.

Ankara'da JW Marriott Hotel'de yapılan genel kurulda başkanlığa, mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu aday oldu.

Genel kurulda 7 sandıkta toplam 281 oy kullanıldı. Divan Kurulu Başkanı Mehmet Baykan, Hacıosmanoğlu'nun 134, Büyükekşi'nin 129 oy aldığını açıkladı. Baykan, Mehmet Büyükekşi'nin 1, 2 ve 6 numaralı sandıklara itiraz ettiğini söyledi. Bu sandıkların sayılmasının ve yönetim kurulu ile denetim kurulu oylamasının ardından kesin sonuçlar açıklanacak.

Öte yandan Baykan, 18 oyun da geçersiz sayıldığını duyurdu.

İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir?

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu 21 Şubat 1966 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. Hacıosmanoğlu, Trabzon, Of, Hayrat beldesinde 12 çocuklu bir ailenin 11. Çocuğu olarak doğdu. Babası Hacı Osman Hüseyin Efendi İstanbul’da ticaret ile uğraşmaktaydı.

İbrahim Hacıosmanoğlu’nun eşi, iş adamı Ali Ağaoğlu’nun annesi tarafından yeğeni olur. Uzun yıllar ticaret sektöründe uğraşan Hacıosmanoğlu çeşitli petrol ve inşaat işleriyle uğraştı.

27 Şubat 2012 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için aday olan İbrahim Hacıosmanoğlu seçilemedi.

6 Mayıs 2013 tarihinde yapılan seçimlerde kullanılan yaklaşık 4500 oyun 1571'ini alarak Trabzonspor'un 15. başkanı seçildi. 5-6 Aralık 2015 tarihinde yapılan seçimi kaybederek Trabzonspor başkanlık görevini Muharrem Usta'ya devretti.