Spor turizminde zirve: Antalya’daki 2 bin kampa bin 200 takım geliyor

Futbol, golf, basketbol, voleybol, bisiklet, eskrim, yüzme, kano… Antalya bu yıl da spor turizmine doyacak; otellerin yüzünü turizmcilerin “ölü sezon” dediği kasımla nisan ayları arasında sporcular güldürecek. Kentte spor turizminde patlama yaşanacağına inananlardan biri de Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Arif Gözoğlu…

Eski bir futbolcu olan Gözoğlu, DÜNYA Gazetesi için yaptığı değerlendirmede, bu yıl Antalya’da yaklaşık 2 bin kamp yapılacağını belirtti. Kentin ağırlayacağı profesyonel ve amatör takım sayısı ise bin 200 civarında. Gelecek sporcu sayısı hakkında net bir rakam verilemiyor. Gözoğlu bunun nedenini şöyle açıklıyor: “Bir kanocu düşünün. Uçaktan iniyor, elini kolunu sallayarak oteline gidiyor.

Antremanlarını ise burada kiraladığı kanoyla yapıyor. Şimdi bu kişi, sporcu değil, turist olarak kayıtlara geçtiği ve bunun gibi binlerce bireysel sporcu geldiği için net bir rakama ulaşamıyoruz.” Bu nedenle Antalya’da oluşan spor turizminin hacmini söylemek de zor oluyor. Ancak tabi yine de bir “yaklaşık” rakam var. Her branştan takımları yaklaşık 38-40 kişilik kafile olarak gördüklerini belirten Gözoğlu, 48 bin gibi kaba bir hesaba ulaşıyor.

Ortalama 50 euro dense, bu kadar sporcunun yarattığı günlük hacmin 2.4 milyon euroya denk geldiği görülüyor. Gözoğlu, “Tabi bunu da net söylemek zor” diyor ve ekliyor: “Çünkü Kundu’daki bir otelde bu rakam 50 euroyken, Belek’te 150 euro… Kalan takımların bütçelerine de bakar bu işler. Amatör takım 25 bin euro bırakır, önemli Ukrayna futbol takımı Shakhtar Donetsk gelir, 250 bin euro bırakır, gider.”

Peki, irili ufaklı 2 bin kampa katılacak sporcular nereden gelecek? Gözoğlu’nun cevabı şu oluyor: “Batı Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri (Ukrayna, Belarus, Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan).” “Neden Avrupa ülkeleri yok?” sorusunun cevabı da “Pandemi sonrası Avrupa’daki tüm liglerde uygulanan sıkışık fikstür.” Tüm branşlarda aralıksız oynanan maçlar ve ara verilmemesinden ötürü, Avrupalı takımlar Antalya’ya bu yıl gelemiyor. Gözoğlu ekliyor: “Sadece Avrupa mı? Türkiye Süper Ligi’nin takımları da sıkışık fikstürden dolayı gelemedi.”

Son yılların yükselen trendi kano

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Arif Gözoğlu, Antalya ve spor branşları için şu yorumları yaptı:

SALON SPORLARI: Kapalı salon sporlarının getirisi, diğer branşlara oranla daha düşüktür. 4 otel bu branşlara özel yatırım yaptı.

KANO: Antalya’da oteller arasındaki sakin nehirler ünlendi. Kente gelen uluslararası kanocuların sayısı son 3-4 yılda arttı.

YÜZME: 5-6 otelin tam olimpik yüzme havuzu bulunuyor. Profesyonel yüzücülerin tercihi.

BİSİKLET: Son yıllarda ilgi çok arttı. Ancak bir sporu aralıksız tanıtsanız, insanların kafalarına oturması 7-8 yıl alır. Türkiye, dünyanın yeni bisiklet sporu merkezi olabilir. Çok iyi organizasyonlar yapılıyor.

TENİS: Kaba hesapla sadece 600- 700 bin euro tenisten geliyordur.

“Golf ve diğer branşlar iki ayrı bakanlık gibi”

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Arif Gözoğlu, Antalya’daki golf turizminin önemle altını çiziyor: “Golf başlı başına bir turizm. Bakın, Antalya’daki otellerin yüzde 40’ının kendi golf sahaları var. Golf sporcuları ve üst segment turist geliyor. Golf, Antalya’daki spor turizmine ilk sokulan spor branşı. Akla hemen golf turizminin hacmi geliyor… Gözoğlu bu rakam için de “Ne desek yalan olacak” modunda: “Golf ve spor branşları iki ayrı bakanlık gibiler. Antalya’ya gelen bu üst segment, sadece golfe mi geliyor, tatil yaparken golf mü oynuyor? Bu rakam, ancak bu sorunun cevabı bulunduğunda ortaya çıkar.”