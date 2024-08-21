Spor ve sanatı birleştirdi şimdi hedef yurtdışı
Bu yıl sekizincisi düzenlenen Arkas Aegean Link Regatta, büyük bir mücadeleye ve keyfe sahne oldu. Çeşme’de büyük ilgiyle karşılanan yelken yarışına 32 tekne 300’ün üzerinde yelkenci katılırken, birinciliği Arkas Sailing Team, Blue Moon teknesiyle kazandı.
Volkan DEMİRKUŞAK
İkinci HIT X olurken, Göztepe Yelken Ağanlar 1925 üçüncü oldu. Kamunun ve belediyenin de desteklediği yarış gücünü artırarak devam ediyor. Keyifli 5 günün sonunda, Çeşme Mirkelam ile coştu. Yarışın haricinde özel olarak sohbet etme imkanı bulduğumuz Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas ile spor, sanat, Arkas yatırımlarıyla ilgili konuştuk, şirketin Alaçatı’daki yepyeni Sanat Müzesi’ni gezme imkanı bulduk.
Herşey bir sponsorlukla başladı
Bernard Arkas oldukça tutkulu, İzmir ve deniz aşığı bir iş adamı. Arkas Holding’in dünya genelinde yaygın olarak devam eden güçlü lojistik ve taşımacılık işlerinin haricinde tam da bir amatör spor destekçisi. Regatta fikri bundan yaklaşık 10 yıl önce Arkas’a gelen bir sponsorluk teklifiyle gelmiş aklına.
Önce ekipler kurulmuş sonra yelken dünyasına gönül vermiş profesyonellerden bir kadro oluşturulmuş. Amaç, Türkiye’de yelkenciliğin başarısını önce içeride, sonra dışarıda göstermek. Bordrolu yelkenciler kelimesi de buradan türemiş. Yelkeni hafta sonu arada buluşulan bir hobi yerine gerçek bir spor dalı gibi benimsemiş Bernard Arkas.
Önce profesyoneller seçilmiş, ardından sıkı bir İK süreci, ardından sporculuk becerileri, peşinden de başarı. Her yelkenci bir eğitimci, her yelkenci gençlere bir örnek. Arkas, 7 yaşından bu yana birlikte yarışan profesyonel ekibiyle birlikte gelişmiş, büyümüş yeni hedefler koymuş. Şimdi ise hedef Avrupa. İlk profesyonel takımın ardından ikinci bir profesyonel takım daha kuran Arkas, hem Türkiye’de hem de Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde yarışmayı, başarılar elde etmeyi hedeflemiş.
Kıta ötesi hedef şimdilik yok. Türk denizciliğinin bayrak taşıyıcısı olmak hedef, yani İtalya’da İtalyanlarla rekabet etmek, bu uğurda orada sabit bir kulüp de kurulmuş. Takımlar arası geçirgenlikler, rekabetler de var. Tabi ekibin Rolex Cup’a gidip kazanıp gelmesi de işleri biraz hızlandırmış.
“Bizim evde boş duvar olmaz”
Tam bir sanat tutkunu olan Arkas ailesi için “bizim evde boş duvar olmaz her bulduğumuz duvarı sanatla süsleriz” diyen Arkas, yelkenleri için de çözümler düşünmüş. Bu konuda sanatçı Evrim Uyar ve Ayk Çubukçu ile çalışan markanın yelkenleri de mitoloji, sanat ve albeniyi bir arada buluşturuyor. Yarışlarda en çok fotoğrafı çekilen yelkenliler de işte bu yüzden hep Arkas logolu.
Avrupa’daki yelkenci rakipleri için “bize alışacaklar”diyen Arkas, “Hedefimiz kursiyerler de yetiştirmek. Hali hazırda 150-200 kursiyerimiz var” dedi. Olimpiyatlarla ilgili de yorum yapan Arkas, “Başarı tek jenerasyonla gelmez, bugün doğanlara eğitim vermek lazım, yılmamak lazım ve emin olmak lazım” diye konuştu.