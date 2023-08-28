Sporcuların yatırım gözdesi: Restorancılık

Emre ERGÜL

90’lı ve 2000’li yıllarda saha ve salonlarda top peşinde koşan sporcular, kariyerleri boyunca kazandıkları paraları gayrimenkule yatırır ya da borsada değerlendirirdi. O yılların spor medyasına göre, çok azı ticareti denedi, birçoğu emekliliklerini spor dünyasında çeşitli görevler üstlenerek geçirdi. Ancak devir değişti… Artık Avrupa ve Amerika’da para kazanan sporcular arasındaki yeni trend, lüks restoranlara ya da spor barlarına yatırım yapmak.

İşte örnekleri:

Cristiano RONALDO (CR7 Corner): Otelden saate kadar birçok değişik alanda irili ufaklı yatırımları olan Portekizli yıldızın ülkesinin başkenti Lizbon’da CR7 Corner adlı bir restoranı var. (Ronaldo’nun Türk şef CZN Burak’la Londra’da bir restorana ortak olacağı öne sürülmüştü.)

Lionel MESSI (Bellavista): Şu an Amerika’da top koşturan Arjantinli yıldız Lionel Messi, iki kardeşinin Barselona’ya açtığı “Bellavista del Jardin del Norte” adlı lokantaya ortak.

Luis SUAREZ (CHALITO): Urugaylı santrafor Luis Suarez, 2017 yılında İspanya’nın Barselona kentinde Chalito adlı bir restoran açtı.

Mike MILLER (BurgerFi): Kariyerini 2017’de son veren NBA yıldızı Mike Miller’ın bugün ABD’nin 10 ayrı noktasında hamburger zinciri BurgerFi restoranı var.

Richard SHERMAN (Wingstop): Amerikan futbolcusu Richard Sherman da fast-food franchise’ından para kazanıyor. Sherman, Seattle’da tavuk kanat zinciri Winstop’tan iki tane açtı.

Ryan GIGGS (George’s Dining Room): Manchester United’ın efsane Galli futbolcusu Ryan Giggs, lokantacılığa 2014’te iki çocukluk arkadaşıyla girdi. Giggs, Michelin yıldızlı şef Michael O’Hare’nin Manchester’da “Rabbit in the Moon” adlı restorana da eski futbolcu Gary Neville’la ortak.

Tiger WOODS (The Woods Jupiter): Dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods, 7.5 milyon dolar harcayarak Florida’da The Woods Jupiter adlı bir balık restoranı açtı.

Rio FERDINAND (Rosso): Manchester’ın emektar futbolcusu Rio Ferdinand’ın Manchester’da açtığı Rosso, spagetti ve pizzalarıyla ünlü.

Gary NEVILLE (Football Café): Bir başka Machester United efsanesi Gary Neville, Ryan Giggs’le birçok noktaya “Football Café” adlı noktalar açtı.

Usain BOLT (Tracks and Records): Dünyanın en hızlı adamı olarak tarihe geçen efsane koşucu Usain Bolt, memleketi Jamaika’ya “Tracks and Records” adlı bir fast-food restoranı açtı.

Andy MURRAY (Chez ROUX): Efsane tenisçi Andy Murray, İskoçya’daki Cromlix Hotel’in içinde yer alan Chez Roux’un sahibi.

Lou MACARI (Fish and Chip Shop): Yine bir Manchester United efsanesi… Lou Macari, artık “Futbolla uyu, susuzluğunu futbolla gider ama Lou Macari’de ye” sloganını kullandığı fast food balık restoranıyla anılıyor.

Peyton MANNING (Papa Johns): Amerikan futbolunun efsanelerinden Peyton Manning’in bir Papa Johns franchise’ı var.

Muhammed SANU (Jamba Juice): Eski Amerikan futbolcusu Muhammed Sanu'nun, Vernon Davis’le birlikte taze meyve suyu ve sandöviç markası Jamba Juice’dan birkaç dükkanı bulunuyor.

İbrahim Üzülmez “dondurma satıyor”

MADO’nun İstanbul Bostancı’daki şubesini açan teknik direktör İbrahim Üzülmez, bir Youtube kanalına "Bıraktık futbolu. Teknik adamlık yapıyoruz. Arada da dondurmacılık yapıyoruz. Takım yok, boştayız. Boşta olunca burada Bostancı Mado'da dondurma satıyoruz” demişti.

Arda Turan’ın “Arşiv”i kapandı

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Barcelona’da forma giydiği dönem İstanbul Şişli’de “Arşiv” adlı yeni nesil esnaf lokantası açtı. Türkiye’de zincir haline getirmeyi planlıyordu. Ancak Arşiv, sessiz sedasız kepenk indirdi.