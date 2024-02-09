Super Bowl’da 30 saniyelik reklamın ücreti 7 milyon dolar

Emre ERGÜL

Dünyaca ünlü eğlence merkezi Las Vegas, Super Bowl’ın (Amerikan futbolu şampiyonluk maçı) 58’inci finaline ev sahipliği yapacak. Organizasyonun Roma rakamıyla yazılan orjinal ismine göre Super Bowl LVIII’de San Fransisco 49ers ve Kansas City Chefs, Allegiant Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Super Bowl LVIII, bu spora uzak bizim gibi ülkeler için belki sadece “3 saatlik bir maç ve müzik dolu bir gece…” Ancak 11 Şubat gecesi, Super Bowl’ın arkasındaki ekonomik hacim nedeniyle Amerikan halkı ve küresel TV yayıncılığı için tarihe geçen bir gece olacak.

-Verilere göre, maçı statta 65 bin biletli, TV karşısında da 110 milyondan fazla Amerikan futbolu hayranı izleyecek.

- Finali Amerikan Fox Televizyonu yayınlayacak. CNN’in iddiasına göre, Super Bowl gecesinde yayınlanacak 30 saniyelik bir reklamın bedeli 7 milyon dolar (214.3 milyon TL) olacak. CBS Televizyonu’nun iddiasına göre de Fox TV, gecenin tüm reklam satışlarını haftalar öncesinde bitirdi. (Hatırlatma: Super Bowl LVI’deki elde edilen reklam geliri 579 milyon dolardı.)

Reklam yayıncılığı değişiyor

-Bu yılki Super Bowl reklam yayıncılığının da değişime uğrayacağı konuşuluyor. CNN’e göre geçtiğimiz yıllardaki gibi teknoloji reklamları bu yıl olmayacak. New York Üniversitesi'nden pazarlama profesörü Paul Hardart'a göre izleyiciler, yapay zeka ve özellikle kripto para birimi gibi teknolojilerden, tüketicilerin günlük yaşamlarının parçası olan daha "geleneksel ürünlere" doğru "kayda değer bir kayma" olduğunu fark edecek. Hardat’a göre, "Jeopolitik çatışmalar ve kutuplaşmış siyasi iklim de dahil olmak üzere mevcut küresel belirsizlikler göz önüne alındığında, reklamverenlerin Super Bowl'un canlandırıcı ruhuyla uyumlu, eğlence, mizah ve eğlenceye daha fazla odaklanan, iyi hissettiren reklamlara yöneldiği görülüyor.”

Reklamlara Taylor Swift dopingi

-Super Bowl’da bu yıl bilet fiyat rekoru kırılacak. Bunun iki nedeni var. 1) Maçın Las Vegas’ta oynanması. TickPick CEO’su Brett Goldberg’e göre “şehrin kendisi, artıştaki önemli etken.” 2) Maça ABD’li şarkıcı Taylor Swift de izleyici olarak gelecek. Japonya konserinden sonra özel uçakla Super Bowl’a yetişecek olan Swift, erkek arkadaşı Chiefs’in yıldızı Travis Kelce’e destek verecek.

- Swift’in geceye katılacak olması, makyaj markalarının reklamverenler arasına katılmasına neden oldu. L’Oreal’in NYX ve e.l.f. Cosmetics ilk kez Super Bowl’a ilan verirken; Dove Body Wash da 20 yıllık bir aradan sonra Super Bowl reklamvereni olacak.

Amerikan futbolu Türkiye’de 4 ayrı ligde oynanıyor

Amerikan futbolu hakemi Batur Çavdar, bu sporun Türkiye’deki gelişimini DÜNYA’ya anlattı: “Türkiye'de Amerikan futbolu, 1987’de Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler arasında başlayan bir tutku ile başladı. Bu macera, 1993’te ‘Boğaziçi Elephants’ ile ‘İstanbul Pistoflar’ arasında oynanan ilk maç ile resmiyet kazandı. Maçlar 2001’e kadar ekipmansız oynandı. Türkiye Amerikan Futbolu Ligi'nin (TAFL) kurulması ve 2005-2006 sezonunda resmi liglere geçilmesiyle macera doruk noktasına ulaştı.

Branş, 2008’de Türkiye Beyzbol ve Softbol Federasyonu (TBSF) bünyesine dahil olarak resmi bir kimlik kazandı. Bu dönemde İstanbul Cavaliers, yurtdışında maç yapan ilk Türk takımı oldu. Günümüzde Üniversiteler Spor Federasyonu ve TAFL organizasyonu altında toplamda 4 lig var. Üniversiteler Ligi’nde faal 44 üniversite takımı, Kulüpler Ligi’nde ise faal 16 takım yer alıyor.”