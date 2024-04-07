Süper Kupa sahibini buluyor

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya geliyor.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak müsabaka, ATV'den canlı yayımlanacak. Karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak.

19 yaş altı takımıyla mı çıkacak?

Fenerbahçe yönetimi, Trabzonspor maçının ardından yaşanan olayların ardından 2 Nisan tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirerek üyelerden atılacak adımlarla ilgili yetki aldı.

3 Nisan tarihinde Ali Koç başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda sarı-lacivertli ekip, maçın ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması durumunda karşılaşmaya U19 takımıyla çıkacağını duyurmuştu.

TFF, Fenerbahçe'nin bu taleplerini kabul etmediği için sarı-lacivertli ekip, yarın oynanacak karşılaşmaya U19 takımıyla çıkacak. A takım oyuncularının Süper Kupa maçını oynamak istemesine rağmen yönetimin aldığı kararın arkasında olduğu ve maça U19 takımıyla çıkma konusunda kararlı olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe, maçtan 3 saat önce Şanlıurfa'ya gelecek

Fenerbahçe kafilesi, Süper Kupa maçı için karşılaşmadan yaklaşık 3 saat önce Şanlıurfa'ya gelecek. Son anda bir karar değişikliği olmaması halinde Fenerbahçe, Pazar günü 16.30'da İstanbul'dan kalkacak uçakla yaklaşık 18.15 dolaylarında Şanlıurfa GAP Havalimanı'na iniş yapacak. Kafilede yönetim kurulundan isimlerin de yer alması bekleniyor.