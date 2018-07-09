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Süper Lig fikstürü çekildi, İşte ilk yarının derbileri

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu fikstür çekildi.

Süper Lig fikstürü çekildi, İşte ilk yarının derbileri
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2018 - 2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu fikstür çekimi TFF'nin Riva'daki idari merkezinde bugün yapıldı.

2018 - 2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı 23 Aralık 2018 tarihinde sona erecek, ikinci yarı ise 25 Ocak 2019 tarihinden itibaren oynanacak. Sezon 26 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak 34. Hafta müsabakalarıyla sona erecek.

İşte İlk hafta maçları:

Beşiktaş-Akhisarspor
Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
Ankaragücü - Galatasaray
Fenerbahçe - Bursaspor
Göztepe - Yeni Malatyaspor
Sivasspor - Alanyaspor
Başakşehir - Trabzonspor
Kayserispor - Antalyaspor
Konyaspor - Erzurumspor

İlk yarının derbileri:

4. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray
6. Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş
11. Hafta: Beşiktaş - Başakşehir / Fenerbahçe - Galatasaray
14. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray
16. Hafta: Başakşehir - Galatasaray / Beşiktaş - Trabzonspor

Son dakika Süper Lig fikstür

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