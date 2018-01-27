Süper Lig için 'anlık hava durumu' bilgisi

27 Ocak 2018

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce geliştirilen sistem sayesinde Süper Lig'e yeni çıkan takımların stadyumları da dahil 20 stat ve çevresindeki hava durumu anlık öğrenilebilecek.

Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş, spor karşılaşmalarında hava durumunun önemine değinerek, hava şartlarının bazı spor müsabakalarının sonucuna doğrudan etkisi olabildiğini söyledi.

Kısa mesafe atletizm yarışmalarında rüzgarın atletlerin performansını etkileyebildiğine dikkati çeken Güneş, aşırı sıcak veya soğuk havadaki antrenman ve karşılaşmaların da sporcuları olumsuz etkileyebildiğini hatta hayati tehlikeler yaşatabildiğini belirtti.

20 stat için hava tahmini

Sporculara, kurumun hava durumu tahminlerini takip etmelerini öneren Güneş, şöyle konuştu:

"Sporcularımız için hava şartlarıyla ilgili zamanında önlem alınmaması sakatlıklara yol açabiliyor. Bu nedenle müsabaka öncesi ve müsabaka sırasındaki hava durumu hakkında önceden bilgi sahibi olmak, hem sporcu sağlığı hem de performansı açısından büyük önem arz ediyor. Biz de sporu ve sporcuyu destekleyen bir kurum olarak 'Stadyum Tahmin Sistemi' uygulamamızı tüm vatandaşlarımızın, sporcularımızın ve spor otoritelerinin kullanımına sunuyoruz."

Bu sezon Süper Lig'e yeni çıkan takımların stadyumları da dahil olmak üzere 20 stat için saatlik hava tahmini yayınladıkları bilgisini paylaşan Güneş, "Süper Lig'deki tüm takımlarımızın bu tahminlerimizden yararlanacağını umuyoruz." dedi.

"Tribünlere de hitap ediyor"

"Stadyum Hava Tahmini" sisteminde sıcaklık, nem, rüzgar yönü ve şiddeti ile hava durumu bilgilerinin saatlik olarak yer aldığını anlatan Güneş, tahminlerin sadece futbol takımlarına değil, maç izlemek için tribünlere gitmeyi planlayan tüm sporseverlere de hitap ettiğini söyledi.

Güneş, "Saati saatine yapılan tahminler sayesinde stadyumlarda maç izlemeyi seven tüm sporseverler, müsabaka sırasında yaşanabilecek olumsuz hava şartlarına karşı önceden her türlü tedbiri alabilir, hazırlıklı olabilirler." ifadelerini kullandı.

Ülke genelindeki 20 stadyum için saatlik hava durumu tahminlerine Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "https://www.mgm.gov.tr/tahmin/stadyum.aspx web" adresinden ulaşabilecek.

Kaynak: AA