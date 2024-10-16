Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçlarında görev alacak hakemleri duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçlarında görev yapacak hakemleri resmi sitesinden açıkladı. İşte 9. hafta karşılaşmalarının hakemleri şöyle:
İşte 9. haftada görev alacak hakemler:
* Kayserispor-Gaziantep FK: Halil Umut Meler
* Trabzonspor-Başakşehir: Zorbay Küçük
* Eyüpspor-Göztepe: Turgut Doman
* Antalyaspor-Galatasaray: Ali Şansalan
* Sivasspor-Hatayspor: Mehmet Türkmen
* Beşiktaş-Konyaspor: Kadir Sağlam
* Alanyaspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın
* Samsunspor-Fenerbahçe: Muhammet Ali Metoğlu
* Bodrum FK-Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır