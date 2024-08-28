Süper Lig’de haftanın hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig’de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig’de 4. hafta heyecanı 30 Ağustos Cuma, 31 Ağustos Cumartesi ve 1 Eylül Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın hakemleri de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı.
Şampiyonlar Ligi Play-off Turu maçından dolayı geçtiğimiz haftaki lig müsabakası ertelenen Galatasaray’ın cumartesi günü Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çalacak.
Geçen haftayı bay geçen Beşiktaş’ın Pazar günü Sivasspor’u ağırlayacağı karşılaşmayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
Fenerbahçe’nin Alanyaspor’u cuma günü konuk edeceği haftanın açılış maçında ise Mehmet Türkmen görev yapacak.
Süper Lig’de 4. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
30 Ağustos Cuma
* 21.00 Fenerbahçe - Alanyaspor: Mehmet Türkmen
31 Ağustos Cumartesi
* 19.15 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Ali Şansalan
* 19.15 Konyaspor - Kayserispor: Emre Kargın
* 21.45 Göztepe - Bodrum FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy
* 21.45 Adana Demirspor - Galatasaray: Kadir Sağlam
1 Eylül Pazar
* 19.15 Başakşehir - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
* 19.15 Eyüpspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
* 21.45 Beşiktaş - Sivasspor: Direnç Tonusluoğlu
* 21.45 Hatayspor - Samsunspor: Cihan Aydın