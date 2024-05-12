Süper Lig'de şampiyonluk haftası: Tüm maçlar aynı saatte başlayacak

Trendyol Süper Lig’de 36. hafta maçlarının tamamı, bugün aynı saatte oynanacak. Tüm karşılaşmalar ligin zirvesini ve alt sıralarını yakından ilgilendiriyor. Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Fatih Karagümrük’e konuk olacak. Fenerbahçe evinde Kayserispor’u ağırlayacak. İki takım arasındaki puan farkı 6. Kanarya puan kaybederse; Aslan kazanırsa şampiyonluğun rengi belli olacak: Sarı-kırmızı. Fenerbahçe’nin yenilmesi halinde, Galatasaray’a şampiyonluk için 1 puan yetecek. İki takım da kazanırsa, şampiyonluk düğümü önümüzdeki hafta sonunda, 19 Mayıs Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde çözülecek.

Aslan kaybeder, Kanarya kazanırsa; önümüzdeki hafta oynanacak derbi öncesi puan farkı 3’e düşecek; sarı-lacivertlilerin umudu biraz da olsa artacak.

Ligin altında düşme savaşı

İstabulspor'un ardından 1.Lig’in yolunu tutacak diğer üç takım bugün belli olmasa da 13. sıradaki Kayserispor ile 19. sıradaki Pendikspor’a kadar sıralanan 7 takım için tehlike çanları çalıyor.

Bugünkü Adana Demirspor-Gaziantep, Hatayspor-Ankaragücü, Konyaspor-Samsunspor, Pendikspor-Rizespor ve Karagümrük-Galatasaray maçları kritik öneme sahip. Asıl düğüm ise büyük bir ihtimalle 37. haftada çözülecek.

Günün programı:

19.00 Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor (Ülker)

19.00 Trabzonspor-İstanbulspor (Papara Park)

19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK (Yeni Adana)

19.00 EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

19.00 Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü (Mersin)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Çaykur Rizespor (Pendik)