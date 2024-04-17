Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları 32. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından tekrar değişti. Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı.
Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı kıyasıya sürüyor. 32. hafta maçları sonrası Süper Lig'de şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi.
Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü, Galatasaray'ın ise Alanyaspor'u mağlup etmesinin ardından şampiyonluk oranlarında yeniden değişikliğe gidildi.
Süper Lig'de şampiyonluk oranlarının son hali şöyle:
Son olarak 1.95'e çıkarılan Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı 2.1'e yükseltildi.
Galatasaray'ın şampiyonluk oranı ise 1.54'ten 1.46'ya geriledi.
Son güncellemenin ardından Galatasaray'ın oranı sezon başından beri en düşük halini aldı.