Süper Lig'den düşen ilk takım belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Ankaragücü, Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. Ümraniyespor, ligin bitimine 3 hafta kala TFF 1. Lig'e düşen ilk takım oldu.
Haber Merkezi
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Ligin 35. haftasında alt sıraları ilgilendiren maçta Ankaragücü, Ümraniyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Ankara ekibinin gollerini 18'de Malcuit ve 71 Milson kaydetti.
Ümraniyespor'un tek golünü ise 25. dakikada penaltıdan Umut Nayir attı. Yerli forvet gol krallığı yarışında 17. gole ulaştı.
Ankaragücü bu skorla puanını 39 yaparken Ümraniyespor 27 puanda kaldı ve ligden düşen ilk takım oldu.