Süper Lig'e yükselecek iki takım belli oldu
Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü Süper Lig'e yükseldi.
Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Grandmedical Manisaspor'u 3-0 yenen MKE Ankaragücü ve Ümraniyespor'u 1-0 yenen Çaykur Rizespor bitime bir hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
MKE Ankaragücü, deplasmanda Grandmedical Manisaspor'u 3-0 yendi.
Bu sonuçla, bitime 1 hafta kala 3. sıradaki Ümraniyespor'la arasındaki puan farkını 4'e çıkaran 62 puanlı MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Çaykur Rizespor Süper Lig'de
Çaykur Rizespor, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 yendi.
Bu sonuçla puanını 66'ya çıkararak liderliğini sürdüren Çaykur Rizespor, ligin bitimine 1 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Müsabakada Çaykur Rizespor'u galibiyete taşıyan gol, 30. dakikada Robin Yalçın'dan geldi. Ceza sahası dışı sol çaprazdan güzel bir vuruş yapan Robin Yalçın, uzak köşeden topu ağlarla buluşturarak 3 puanı getiren isim oldu.
Kaynak: AA