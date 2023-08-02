Süper Lig’in kadro değeri 967.19 milyon euro

Emre ERGÜL

Türk futbolu en sıcak yazlarından birini yaşıyor. Bir önceki transfer sezonları, transfer haberleri yerine transfer balonlarıyla geçerken; 26 Haziran’da başlayan ve 15 Eylül’e kadar devam edecek olan bu yaz sezonunda bombalar ardı arkasına patlıyor.

Fenerbahçe, Ajax’tan bedelsiz Dusan Tadic’i renklerine bağlarken, Mario Icardi 4 yılda 4 taksitte PSG’ye ödenecek 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında yeniden Galatasaraylıların “aşkı oldu.” Cimbom, Crystal Palace’ın sembol ismi Wifred Zaha’ya da imza attırırken; son transfer bombasını Ante Rabic’i AC Milan’dan bedelsiz alan Beşiktaş oldu. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, Kartal’a attığı 2 yıllık imza karşılığı senelik 2.5 milyon Euro kazanacak.

Futbol istatistiklerini yayınlayan Alman tabanlı internet sitesi Transfermakt’a göre, son transferlerin ardından Süper Lig’de ilkler yaşandı. Buna göre, ilk olarak Süper Lig’in 20 takımının kadro değeri 1 milyar euroya ulaştı. Toplam 967.19 milyon euroluk listenin tepesinde G.Saray, dibinde ise Rizespor var. Listedeki İstanbul takımlarının kadro değerlerinde de uçurum var.

İlk 10’daki İstanbul takımlarının toplam kadro değeri 546.33 milyon euro olurkan; ikinci 10’daki 4 İstanbul takımının kadro bedeli sadece 58.76 milyon euro oldu. 2024 kadrosuna Angelino, Halil Dervişoğlu ve Cedric Bakambu’yu da renklerine bağlayan G.Saray, yeni bir rekora imza atarak Türk futbol tarihinin en pahalı takımı oldu. Cimbom, son Avrupa şampiyonu Sevilla’yı (210.35 milyon euro) geride bıraktı.

Ligin en pahalı futbolcusu Zaniolo

Süper Lig’in en pahalı futbolcular listesinin ilk 3’üne G.Saraylılar oturdu. Nicolo Zaniolo 27 milyon euro ile listenin başını çekti. Onu 22 milyon euro ile Wilfried Zaha, 19 milyon euro ile Mauro Icardi izliyor.

Sponsorluklar havada uçuşuyor

GALATASARAY

-Galatasaray Kulübü, stat isim sponsorluğu için Rams Global İnşaat Sağlık Dış Ticaret Anonim Şirketi ile 5 sezonluk sözleşme imzaladı. 2023-2024 sezonu için stat isim ve sponsorluk bedeli 213 milyon 600 bin lira artı KDV olarak belirlendi

-Galatasaray Kulübü, forma göğüs reklamı için araç kiralama firması SIXT ile 5 sezonluk sözleşme imzaladı. Sarıkırmızılılara ilk sezon için 195 milyon lira ödenecek.

-Galatasaray enerji firması SOCAR ile tüm branşları kapsayan sponsorluk anlaşması imzalandığını duyurmuştu. SOCAR Turkey Enerji AŞ, sözleşme uyarınca her bir sözleşme yılı için 5 milyon euro olmak üzere toplamda 15 milyon euro+KDV ödeme yapacak.

-Medicana Sağlık Grubu ile sponsorluk sözleşmesi imzalayan Galatasaray, GKN Kargo arasında da sponsorluk anlaşması yapıldı.

-Galatasaray Kulübü'nün imzaladığı yeni sponsorluk sözleşmeleri 25 milyon doları geçti.

FENERBAHÇE

-Fenerbahçe Kulübü ile Gedik Yatırım arasında sponsorluk anlaşması yapıldı.

-Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının forma göğüs sponsoru OTOKOÇ ile 1 sezon daha uzattığı sözleşmenin finansal şartlarını açıkladı. Fenerbahçe Futbol A Takımı'nın forma göğüs reklamında ve diğer muhtelif mecralarda OTOKOÇ markasının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv A.Ş. ile 2023-2024 sezonu için sözleşme bedeli 195 milyon lira + KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzalandı.

TRABZONSPOR

Trabzonspor Kulübü, Yıldız Holding ile 3 sezon için 50 milyon liralık reklam anlaşması yaptı. Trabzonspor İtalyan ekibi Udinese'nin Hırvat savunma oyuncusu Filip Benkovic'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. Papara Elektronik Para A.Ş. arasında reklam ve sponsorluk anlaşması imzalayan Trabzonspor, reklam ve sponsorluk için Milvest Akaryakıt Finans ile anlaştığını duyurdu.

Mauro Icardi transferinin detayları açıklandı

Galatasaray, Mauro Icardi'nin transfer detaylarını paylaştı. KAP'a yapılan açıklamada Icardi transferi için Paris Saint Germain'e 4 sezona yayılmış taksitlerle 10 milyon euro ödeneceğini belirtildi.

Icardi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı ve yıldız oyuncunun senelik 6 milyon euro kazanacağı ifade edildi. Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı, "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero ve kulübü SAS Paris Saint Germain Football ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış taksitlerle, 10 milyon euro transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir Futbol sezonu için net 6 milyon euro sezonluk ücret ödenecektir." Icardi, sarı-kırmızılı formayla geçen sezon Süper Lig'de 24 müsabakada 22 gol atarken 2 maçta görev aldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 kez fileleri havalandırdı.

4 büyükler temmuzda yatırımcısını sevindirdi

Spor endeksi, temmuz ayında yüzde 31.8 kazandırdı. Endeks 3.329.66 ile temmuz ayında tarihi zirveyi gördü. Yapılan sponsorluk anlaşmaları ve etkili transferler spor şirketlerinin hisse performanslarını olumlu etkiledi.

Hisse fiyatı 13.37 lira ile tavan olan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri temmuz ayını yüzde 51.8 yükselişle tamamladı. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliğinin hisseleri ise yüzde 27.2 arttı. Hisse fiyatı 31,96 lira ile tavan olan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ de yatırımcısına yüzde 28.32 kazandırdı. Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri de yüzde 21.70 arttı.

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine 7 milyar 492 milyon 786 bin lirayla Fenerbahçe sahip oldu. Fenerbahçe, geçen ayı piyasa değeriyle tamamladı. Fenerbahçe'yi 6 milyar 960 milyon lira piyasa değeriyle Beşiktaş, piyasa değeriyle 6 milyar 868 milyon 800 bin lira piyasa değeriyle Galatasaray, 2 milyar 780 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor izledi.