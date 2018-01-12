Tahincioğlu Süper Ligi'nde ilk yarı bitiyor
15. hafta müsabakalarının oynanmasının ardından Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısı sona erecek.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta müsabakalarıyla sezonun ilk yarısı sona erecek. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 14. hafta maçlarıyla ikinci devreler başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu liglerde haftanın maç programı şöyle:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Cumartesi:
13.00 Banvit-Pınar Karşıyaka (Banvit Kara Ali Acar)
15.15 TOFAŞ-Yeşilgiresun Belediyespor (TOFAŞ)
17.00 Beşiktaş Sompo Japan-Demir İnşaat Büyükçekmece (BJK Akatlar)
20.15 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Doğuş (Cebeci)
14 Ocak Pazar:
13.00 Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka (Şahinbey)
15.15 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Eskişehir Basket (Sakarya)
17.00 Muratbey Uşak-Trabzonspor (Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)
19.30 Anadolu Efes-Galatasaray Odeabank (Sinan Erdem)
Bilyoner.com Kadınlar Süper Ligi
Cumartesi:
13.00 Bornova Beckerspor-Abdullah Gül Üniversitesi (Bornova Atatürk)
14.00 OGM Ormanspor-Fenerbahçe (M. Sait Zarifoğlu)
14.00 Beşiktaş-Çukurova Basketbol (BJK Akatlar)
16.00 İstanbul Üniversitesi-Canik Belediyespor (Prof. Dr. Turgay Atasü)
16.30 Yakın Doğu Üniversitesi-BOTAŞ (Caferağa)
14 Ocak Pazar:
14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray (Edip Buran)
16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Adana ASKİ (Antakya)