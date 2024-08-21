Tendon zorlanmasına bağlı spor sakatlıklarına dikkat!

Baş üstü sporlarla ilgilenen sporcularda biceps yaralanmaları sıklıkla görülüyor. Bu tür yaralanmalara yönelik açıklama yapan Dr. Mehmet Soyarslan, ani kol hareketine bağlı olarak omuz bölgesinde ciddi hasarların oluşabileceğini belirtti.

İyileşmenin ilk adımı: Fizik tedavi

Sakatlık, ağrı sürecinin ciddi bir şekilde takip edilmesi gerektiğini aktaran Soyarslan, yaralanmaların sıklıkla fizik tedaviyle iyileştiğini, fizik tedavinin yetersiz kaldığı durumlarda ise cerrahi işlem yapıldığını belirtti. Voleybol, hentbol ve yüzme gibi baş üstü spor dallarında sporcuların biceps bölgesinde çeşitli sakatlıkların sıklıkla yaşandığını vurgulayan Soyarslan, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle omuz bölgesinde birçok sporcuya özgü yaralanmalar olabiliyor. Bizim de en sık gördüğümüz yaralanmaların başında kol bölgesindeki biceps dediğimiz tendonun zorlanmaya bağlı iltihaplanmasıdır. Hastalarımızı çoğunlukla fizik tedaviyle sağlıklı haline getiriyoruz. Biceps tendonunun yapıştığı omuz eklemi içerisinde bir kıkırdak yapı mevcut. Ani harekete bağlı olarak burada bir hasarlanma olabiliyor. Geçmeyen, omuz ağrısı devam eden hastalarımızda yaptığımız tetkiklerde eğer burada bir yırtık tespit edersek buranın tamiri yine fizik tedavi ile söz konusu olabilir."

Kronik zorlanma dokularda ödeme sebep oluyor

Sporcularda kronik zorlamaya bağlı olarak bazı dokularda ödem oluşabileceği bilgisini paylaşan Soyarslan, "Bunun tedavisini de çeşitli enjeksiyonlarla yapıyoruz. İnatçı olgularda cerrahi tedavi de söz konusu olabilir. Omzumuzu kaldırmamızı sağlayan döndürücü kaslarımız bulunuyor. Daha ileri vakalarda omzumuzu kaldırmamızı sağlayan kaslarda yırtılmalar görülüyor. Bu yırtıklarında cerrahi yolla tedavi ediyoruz" ifadelerini kullandı.