Terim'in TFF'ye açtığı 'itirazın iptali' davası başladı

26 Aralık 2017

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, sözleşmesi tek taraflı feshedildiği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federesyonu'na (TFF) açtığı 12 milyon 950 bin liralık (3 milyon 500 bin euro) tazminat talepli icra takibine yapılan itirazla ilgili davanın görülmesine başlandı.

İstanbul 17. İş Mahkemesi'ndeki duruşmada, tarafları avukatları temsil etti.

Duruşmada, İstanbul 19. İcra Dairesi'nde takip dosyası olduğu ve bu dosya örneğinin mahkemeye gönderildiği belirtildi. Dosya üzerinden karar verilemeyeceğini kaydedilerek, taraflara sulh olma (uzlaşma) teklifinde bulunulduğu da tutanağa geçirildi.

Beyanı sorulan davacı Terim'in avukatı Rezan Epözdemir, karşı taraf ile sulh olma ihtimallerinin olmadığını söyledi. Epözdemir, davalının, "davada uyuşmazlık çözüm kurulunun görevli olduğu" yönündeki beyanlarını kabul etmediklerini de belirterek, "Uyuşmazlık çözüm kurulunun görevi, kulüpler ve teknik adamlar arasındaki uyuşmazlıkları çözmek yönündedir. Ayrıca kurul TFF'nin bünyesindedir." dedi.

"Selahattin Aydoğdu savunmasını kabul etmiyoruz"

Davalı tarafın cevap dilekçesindeki, "Selahattin Aydoğdu (kebapçı) ile yaşanan olaya atıf yapılarak haklı nedenle sözleşmenin feshedildiğine" ilişkin savunmasını kabul etmediklerini de aktaran Epözdemir, şunları ifade etti:

"Müvekkilin iş sözleşmesi, sözleşmenin 6. maddesi uyarınca, erken fesih hakkı kullanılarak feshedilmiştir. Bu husus müvekkile yazılı fesihle bildirilmiştir. İşveren, fesih sebebi ile bağlıdır, daha sonra sebebin değiştirilmesi mümkün değildir. Davalının 'Selahattin Aydoğdu' savunmasını kabul etmiyoruz."

"Fesih nedeni, Terim'in 'Gene olsa gene yaparım' beyanı"

TFF avukatı Hüseyin Karaahmetoğlu ise davacı tarafla sulh olmak istemediğini ve davanın uyuşmazlık kurulunda çözülmesi gerektiğini söyledi. Avukat Karaahmetoğlu, "Aynı zamanda federasyon yedek üyesi ve Profesyonel Futbol Komitesi üyesi olan davacı Terim, dava dışı Selahattin Aydoğdu'ya yönelik gerçekleştirdiği fiil nedeniyle daha sonra, 'Gene olsa gene yaparım' şeklinde beyanda bulunmuştur. Bu beyan üzerine iş akdinin feshedilmesine karar verilmiştir." dedi.

"Terim TFF'ye istifa ettiğini, talebi olmadığını söylemişti"

Avukat Karaahmetoğlu, Terim'in, TFF ile yaptığı görüşmelerde önce "istifa ettiği ve bir alacak talebi olmadığı"nı beyan etmesine rağmen, daha sonra fikir değiştirerek cezai şart talebinde bulunduğunu öne sürerek, bu konuyla ilgili tanık dinlenilmesini talep etti.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme, taraf avukatlarına delillerini sunmaları için süre vererek, duruşmayı 7 Mart'a erteledi.

Kaynak: AA