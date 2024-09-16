TFF açıkladı! Derbi tarihleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 7-17 hafta maçlarına dair fikstürünü açıkladı. Buna göre Galatasaray - Beşiktaş, Trabzonspor -Fenerbahçe, Beşiktaş - Fenerbahçe ve Galatasaray - Trabzonspor derbilerinin tarihleri de belli oldu.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 7-17 hafta maçlarına dair fikstürünü açıkladı.
Buna göre Galatasaray - Beşiktaş, Trabzonspor -Fenerbahçe, Beşiktaş - Fenerbahçe ve Galatasaray - Trabzonspor derbilerinin tarihleri ve saatleri de açıklandı.
Derbi tarihleri şöyle:
10. Hafta
28 Ekim Pazartesi
20:00 Galatasaray - Beşiktaş
11. Hafta
3 Kasım Pazar
19:00 Trabzonspor - Fenerbahçe
15. Hafta
7 Aralık Cumartesi
19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe
16. Hafta
16 Aralık Pazartesi
21:00 Galatasaray - Trabzonspor