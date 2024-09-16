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TFF açıkladı! Derbi tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 7-17 hafta maçlarına dair fikstürünü açıkladı. Buna göre Galatasaray - Beşiktaş, Trabzonspor -Fenerbahçe, Beşiktaş - Fenerbahçe ve Galatasaray - Trabzonspor derbilerinin tarihleri de belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 7-17 hafta maçlarına dair fikstürünü açıkladı.

Buna göre Galatasaray - Beşiktaş, Trabzonspor -Fenerbahçe, Beşiktaş - Fenerbahçe ve Galatasaray - Trabzonspor derbilerinin tarihleri ve saatleri de açıklandı.

Derbi tarihleri şöyle: 

10. Hafta

28 Ekim Pazartesi 

20:00 Galatasaray - Beşiktaş

11. Hafta

3 Kasım Pazar

19:00 Trabzonspor - Fenerbahçe 

15. Hafta

7 Aralık Cumartesi

19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe

16. Hafta

16 Aralık Pazartesi

21:00 Galatasaray - Trabzonspor