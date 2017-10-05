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TFF Etik Kurulu'ndan Tudor kararı

Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu, Igor Tudor'un Karabükspor'dan Galatasaray'a geçişiyle ilgili kararını verdi.

TFF Etik Kurulu'ndan Tudor kararı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Etik Kurulu, Süper Lig'de geçen sezona Kardemir Karabükspor'da başlayan ancak sezon ortasında Galatasaray'ın başına geçen teknik direktör Igor Tudor ile sarı-kırmızılı kulübe uyarı cezası verdi.


Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ ve Tudor'un, Etik Kurulu talimatı madde 10'da dile getirilen 'bağlılık' ve 'dürüstlük' prensiplerini ihlal ettiğine ve somut ihlalin koşulları dikkate alınarak, Galatasaray ile Tudor'a ihlalin ağırlığıyla orantılı ve ölçülü olduğu takdir edilen uyarma yaptırımının uygulanmasına oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi.

TFF Etik Kurulunun 21 Ağustos'ta aldığı kararın, Tahkim Kurulu sürecinin ardından açıklandığı bildirildi. 

Kaynak: AA

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