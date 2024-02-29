TFF ile Prometeon sponsorluk sözleşmesi imzaladı

Anlaşma ile Promoteon 3 yıl boyunca A Milli Futbol Takımı'nın resmi sponsoru oldu.

Federasyonun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Prometeon Tyre Group Üst Yöneticisi (CEO) Roberto Righi, Prometeon Türkiye, AFME (Afrika, Orta Doğu), Rusya, CIS (Orta Asya ve Kafkasla) rBölge Üst Yöneticisi Gökçe Şenocak katıldı.

Mehmet Büyükekşi, sponsorlara iş ve çözüm ortağı olarak baktıklarını belirterek, "Global bir İtalyan lastik markası olan Prometeon ile A Milli Futbol Takımı'mızın sponsorluk anlaşması için bir araya geldik. Bu anlaşma ile Promoteon 3 yıl boyunca A Milli Futbol Takımı'mızın resmi sponsoru olacak. Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde grubunu tarihinde ilk kez lider olarak tamamlayarak EURO 2024’e katılma hakkı kazanan milli takımımız hepimizin göğsünü kabarttı. Avrupa’nın en genç ve başarılı milli takımlarının başında gelen A Milli Takımı'mızın, Almanya’da başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. Avrupa’da yaşayan gurbetçi vatandaşlarımızın desteğini alarak Almanya’daki maçlarımızı ev sahibi gibi oynayacağımıza inanıyoruz. Almanya’yı Almanya’da yendiğimiz maçta da milli takımımıza nasıl destek verdiklerini hep birlikte gördük." ifadelerini kullandı.

Büyükekşi, EURO 2032'ye Türkiye ile İtalya'nın birlikte ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, "Dünyanın en büyük 3 büyük spor organizasyonundan biri Avrupa Futbol Şampiyonası. Avrupa Futbol Şampiyonası'na 2032’de İtalya ile ev sahipliği yapacağız, Prometeon bir İtalyan firması, hocamız Montella da İtalyan. Prometeon ile yol arkadaşlığı yaparak emin adımlarla önce EURO 2024’te final turlarını görmeyi, sonra da İtalya ile birlikte ev sahipliği yapacağız turnuvada Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella da bir İtalyan şirketiyle yapılan anlaşmanın kendi için büyük mutluluk olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Dost iki ülke sadece kültürel olarak yakınlıkla kalmıyoruz aynı zamanda iş hayatına hep daha fazla yakınlaşıyoruz. EURO 2032'yi birlikte organize edecek olmak da önemli bir hedef. Bu hedefe ulaşmış olmak beni mutlu ediyor. Aynı zamanda otobüslerimizin lastiklerinin de emniyette olacağı kesin. Avrupa Şampiyonası'nda önemli başarılara imza atmayı ümit ediyoruz. Lider olarak grubu bitirdik ama bu geçmiş, geleceğe bakmalıyız. Hayallerimiz, arzularımız ve heveslerimiz olacak. Bunlar için sıkı çalışmalıyız. Formumuz en üst düzeyde olmalı. Avrupa Şampiyonası en üst düzey müsabaka. Türk halkının ihtiyaçlarına karşılık vereceğiz. Almanya’da sayıları çok fazla. İstikrarlı ilerlemek istiyoruz. Dünya Kupası’na da Prometeon ile yürümek isteriz. Çok mutluyum."

Montella, Arda Güler'le ilgili gelen bir soruya ise "Ben her oyuncumuzla temastayım. Arda’yı da ziyaret ettim. Çalışma arkadaşlarımız da ziyaret etti. Evet çok az oynuyor. Ümit ediyorum ki artık bundan sonra daha fazla oynayabilsin. Çok yetenekli bir oyuncu. Onu dikkatle takip ediyoruz. Fiziksel olarak da durumunu takip ediyoruz. Sadece 20+3 oyuncu davet etme imkanımız var. Fiziksel olarak kim iyi durumdaysa biraz da maç oynamışsa onları davet etme imkanımız olacak." yanıtını verdi.

Prometeon Tyre Grup Üst Yöneticisi (CEO) Roberto Righi, anlaşmanın kendileri için çok önemli olduğunun altını çizerek, konuşmada, "Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı’nın başarılarına katkıda bulunma fırsatı yakaladığımız için mutluyuz. Sponsorluklar iletişim ve marka stratejimizin önemli bir parçası. Türkiye Futbol Federasyonu ile işbirliğimizden büyük mutluluk duyuyoruz. Sporun olmazsa olmazları olan yetenek, tutku, cesaret ve takım ruhu Prometeon'un da değerlerini temsil ediyor. Türk Milli Futbol Takımı'na Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diliyoruz." şeklinde konuştu.

Prometeon Türkiye, AFME, Rusya, CIS Bölge Üst Yöneticisi Gökçe Şenocak, A Milli Futbol Takımına sponsor oldukları için gurur duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Prometeon olarak, spora yaptığımız katkıların çok değerli olduğuna inanıyoruz. TFF ile yaptığımız işbirliği kapsamında üç yıl boyunca Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızın resmi sponsorluğunu üstleneceğiz. Türkiye'deki Ar-Ge merkezimizde sürdürülebilir ve yenilikçi teknolojiyle geliştirilen ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk lastik fabrikası olan Kocaeli fabrikamızda üretilen Prometeon 02 serisi lastiklerimizin milli takımımızı taşıyan otobüslerde kullanılacak olmasından da ayrıca mutluluk duyuyoruz. Prometeon Türkiye, 75 ülkeyi kapsayan ‘Türkiye-Afrika-Orta Doğu-Rusya-Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesi’nin merkez üssü konumunda yer alıyor. Türkiye’ye yatırım bizim için çok önemli. 2017 yılından bugüne kadar ülkemize fabrika, Ar-Ge ve teknoloji çalışmaları için 175 milyon avroluk bir yatırım gerçekleştirdik. Sorumluluk sahibi, kalkınmayı hedefleyen, paydaşları için değer yaratmaya amaç edinmiş bir yönetim anlayışımız var. Toplumsal yatırımlar bizim için önemli bir unsur. Türkiye’de eğitim ve çevre alanında yaptığımız yatırımların yanına şimdi de sporu ekliyoruz. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na grup lideri olarak katılacak olan A Milli Futbol Takımı’mıza başarılar diliyoruz."