TFF yeni yabancı kuralını açıkladı

ürkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 sezonunda yabancı sayısının 14'te 12'ye, takip eden iki sezon için 11'e düşürüleceğini açıkladı.

Maç günü listesinde sınırlama olmayacağı aktarılırken A Takım listesine yazılacak futbolcu sayısının 30'dan 26'ya düşürüldüğü kaydedildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A Takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 14'den 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda ise 11'e düşürülmüştür. Maç günü listesinde sınırlama olmayacaktır.

A Takım listesine yazılacak futbolcu sayısı kulüplerin transfer bütçelerini daha verimli kullanabilmelerini sağlamak amacıyla 30'dan 26'ya düşürülmüştür."

Akademi zorunluluğu

TFF'nin açıklamasında kulüp A Takım listesine yazılacak 14 yerli futbolcudan ilk 3 sezonda en az 2'sinin, sonraki sezonda ise en az 3'ünün kulüplerin altyapılarından yetişmiş futbolculardan olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Kulüp akademisinden yetişmiş oyunculara ek olarak beş sezonda da A Millî Futbol Takımımızda oynama uygunluğu bulunan 14 futbolcudan en az 5'inin ise yerli akademilerde yetişmiş olması zorunluluğu da getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Yerli oyuncu teşvik edilecek

2024/25 sezou itibariyle yabancı futbolcu transferlerinden alınacak fon bedellerinin büyük bir bölümünün yerli futbolcu oynatan kulüplere "yerli futbolcu teşvik fonu" olarak ödeneceği belirtildi.