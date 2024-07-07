The Athletic yazarı Millar, Milli Takım'dan ve Arda Güler'den övgü ile bahsetti

Dünyaca ünlü spor dergisi The Athletic'in yazarı Colin Millar, EURO 2024 çeyrek final müsabakasında Hollanda'ya karşı aldığımız 2-1'lik yenilginin ardından A Milli Futbol Takımımızı öven paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin turnuvaya keyif kattığını belirten Colin Millar, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Kendilerini geride bırakan birçok takımın sahip olmadığı cesaret, risk, eğlence ve yetenekle oynadılar" ifadesinde bulundu.

Tribünde A Milli Takımımızı destekleyen taraftarımıza da değinen Millar, "Destek de inanılmazdı. Yarı finaller onlarsız tatsız olacak" dedi.

Arda'ya ayrı övgü

Millar, karşılaşmadaki tek golümüzü atan savunma oyuncumuzun Samet Akaydın'ın kafa golünün asistini yapan Arda Güler hakkında da paylaşım yaptı.

"Arda Güler bu turnuvada gerçekten öne çıktı" ifadesinde bulunan Millar, "Dünyanın en yetenekli genç futbolcularından biri olarak statüsünü sağlamlaştırdı. Ama aynı zamanda saha içinde ve dışında bir liderdi. Son düdükle birlikte takım arkadaşlarını teselli etti" değerlendirmesinde bulundu.

Millar, Arda hakkında "Gerçek bir süper yıldız potansiyeli" dedi.

2008'i hatırlattı

Millar'ın Türkiye yorumuna cevap veren bir kişi, "Bu Türk takımını izlemek Euro 2008'de yarı finale çıkan o müthiş Türk takımının anılarını canlandırdı" ifadesinde bulundu.

Kendisine gelen bu cevaba Millar, "Kesinlikle. Ne takımdı ama" sözleriyle karşılık verdi.

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2008'de büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa şampiyonaları tarihindeki en iyi derecesine imza atmıştı.