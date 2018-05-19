THY Avrupa Ligi'nin "en iyileri" ödüllendirildi

19 Mayıs 2018

Başkent Belgrad'daki Sırbistan Sarayı'nda düzenlenen törenle THY Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonunun "en iyileri" ödüllendirildi.

Törene Avrupa Ligi Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jordi Bertomeu, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile basketbol camiasından çok sayıda isim katıldı.

Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Doncic, sezonun MVP'si olmayı başardı.

Doncic, aynı zamanda geçen sezon olduğu gibi yine "Yükselen Yıldız" seçildi ve "En İyi 5"te de yer alarak 3 ödülün sahibi oldu.

Öte yandan Real Madrid, üst üste ikinci sezonda da MVP'yi kadrosundan çıkaran takım oldu. Geçen sezon ise bu ödülü Real Madrid'in oyuncusu Sergio Llull almıştı.

En iyi hareket Vesely'den

Fenerbahçe Doğuş'un Çek yıldızı Jan Vesely, sezonun "En İyi Hareketi" ödülüne layık görüldü.

Vesely, normal sezonda Litvanya ekibi Zalgiris'le oynadıkları maçta yaptığı smaçla bu ödülü kazandı.

Daha önce açıklanan "En İyi 5"te de yer alan Vesely, iki ödülle sezonu tamamladı.

Diğer ödüller sahiplerine verildi

Luka Doncic'in MVP seçildiği organizasyonda kategorilere göre ödül alan basketbolcular şöyle:

Sezonun en iyi hareketi: Jan Vesely (Fenerbahçe Doğuş)

Yükselen yıldız: Luka Doncic (Real Madrid)

En iyi savunma oyuncusu: Kyle Hines (CSKA Moskova)

Sayı kralı: Alexey Shved (Khimki)

En iyi 5: Nick Calathes (Panathinaikos Superfoods), Nando De Colo (CSKA Moskova), Luka Doncic (Real Madrid), Tornike Shengelia (Baskonia), Jan Vesely (Fenerbahçe Doğuş).

Kaynak: AA