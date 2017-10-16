Trabzonspor, Ersun Yanal'ın sözleşmesini feshetti

16 Ekim 2017

Trabzonspor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz aldığı karar gereğince teknik direktör Ersun Yanal’ın sözleşmesini tek taraflı feshetmiştir. Takımımızı bu akşamdan itibaren geçici olarak altyapı koordinatörümüz İhsan Derelioğlu çalıştıracaktır." denildi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada ise "Şirketimiz ile teknik direktör Kazım Ersun Yanal arasındaki sözleşme, son günlerde yaşanan gelişmeler dolayısıyla, görülen lüzum üzerine, sözleşmenin ilgili maddeleri kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda feshedilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA