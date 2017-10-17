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Trabzonspor, Rıza Çalımbay ile anlaştı

Trabzonspor, Rıza Çalımbay ile prensip anlaşmasına vardı.

Trabzonspor, Rıza Çalımbay ile anlaştı
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Teknik direktör Ersun Yanal'ın sözleşmesini tek taraflı fesheden Trabzonspor'un Rıza Çalımbay ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.

Çalımbay, yaptığı açıklamada, İstanbul'da Trabzonspor yönetimiyle görüşerek, prensipte anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Yarın sabah Trabzon'a geleceğini ifade eden Çalımbay, bordo-mavili kulüple sözleşme imzalayacaklarını ifade etti.

Bordo-mavili kulübün, Çalımbay ile gelecek sezon sonuna kadar sözleşme yapacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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