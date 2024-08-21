Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde avantaj arıyor (St. Gallen-Trabzonspor maçı saat kaçta?)
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre'nin St. Gallen takımına konuk olacak. Peki St. Gallen-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...
Avrupa’nın 3 numaralı organizasyonunda temsilcimiz Trabzonspor, St. Gallen karşısında tur için sahaya çıkıyor. Mücadele St. Gallen şehriyle aynı adını taşıyan statta oynanacak.
St. Gallen - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor’un St. Gallen takımına konuk olacağı mücadele 22 Ağustos Perşembe saat 22.00’da başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşmayı Portekizli hakem Miguel Nogueira yönetecek. Nogueira'nın yardımcılığını Pedro Martins ve Paulo Bras yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bruno Miguel Carmo Vieira olacak.
Bordo-mavililer, İsviçre temsilcisi karşısında rövanş maçı için avantajlı sonuç elde etmeyi hedefliyor.