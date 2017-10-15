Trabzonspor'a ağır darbe
Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor, deplasmanda Trabzonspor'u 6-1 yendi.
Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor, deplasmanda Trabzonspor'u 6-1 mağlup etti.
6. dakikada Durica'nın kafayla uzaklaştırmak istediği top ceza yayı gerisinde Soner Aydoğdu'nun önüne düştü. Bu futbolcunun gelişine şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak güçlükle meşin yuvarlağı üsten kornere gönderdi.
8. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor, öne geçti. Durica'nın hatasında Serginho sağ taraftan ceza alanına girererek kaleci Onur ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu uygun durumdaki Henrique'ye aktardı. Bu futbolcunun şutunda çizgi önünde Mustafa Akbaş'ın çıkardığı meşin yuvarlağı bu kez Serginho, kafayla filelere gönderdi: 0-1
21. dakikada Olcay Şahan'ın pasında topla yakın mesafede sol çaprazda buluşan Burak Yılmaz'ın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
39. dakikada konuk takım 2. golü buldu. Miguel Lopes'nin sağdan ortasında, Durica'nın müdahale ettiği top Mustafa Akbaş'a çarparak kaleci Onur Recep Kıvrak'ın solundan filelere gitti: 0-2
45+1. dakikada konuk takım farkı 3'e çıkardı. Soldan ceza alanına giren Larsson, Durica'dan sıyrılarak topu Onur Recep Kıvrak'ın üzerinden filelerle buluşturdu: 0-3
Teleset Mobilya Akhisarspor, ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.
47. dakikada Miguel Lopes'in ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak'ın müdahale edemediği top üst direkten döndü.
48. dakikada Castillo'nun ceza yayı gerisinden şutunda, kaleci Lukac'ın müdahale edemediği top yan direkten taca çıktı.
50. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye indirdi. Sağ çaprazda ceza alanında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün şutunda, meşin yuvarlak kaleci Lukac'ın sağından filelere gitti: 1-3.
52. dakikada Onur Ayık, ceza alanı içinde Mustafa Akbaş'ın müdahalesiyle yerde kalınca, karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi.
53. dakikada Henrique, kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-4.
61. dakikada Castillo'nun soldan ortasında, Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda, top direğin az farkla üzerinden auta gitti.
64. dakikada Onur Ayık'ın ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Henrique, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Onur Recep Kıvrak'ın üzerinden filelere göndererek kendisinin 2, takımının da 5. golünü kaydetti: 1-5.
72. dakikada Henrique'nin karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, top kaleci Onur Recep Kıvrak'tan döndü.
90. dakikada Soner Aydoğdu'nun pasında topla buluşan Kadir Keleş, sert bir vuruşla topu kaleci Onur Recep Kıvrak'ın üzerinden filelere gönderdi: 1-6.
Teleset Mobilya Akhisarspor, karşılaşmadan 6-1 galip ayrıldı.
Kaynak: AA