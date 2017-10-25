Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi golcü sıkıntısı
Trabzonspor, Galatasaray karşılaşmasında, Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Burak Yılmaz'dan sonra Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında kırmızı kart gören Rodallega'dan da faydalanamayacak.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'unda deplasmanda Çorum Belediyespor'u 6-0 yenen Trabzonspor'da, Hugo Rodallega'nın kırmızı kart görmesi Galatasaray maçı öncesi forvette sıkıntıya neden oldu.
Ligde geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor ile yapılan maçta sakatlanarak en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Burak Yılmaz'ın yokluğunda Rodallega da kart cezalısı durumuna düştü.
Bordo-mavili takımın gol yollarında tek forvet oyuncusu Senegalli futbolcu Dame N'Doye kaldı. N'Doye, geçen sezon Galatasaray ile ligde oynanan iki maçta da 1'er gol olmak üzere 2 gol atma başarısı göstermişti.
Senegalli forvet, bordo-mavili takımın deplasmanda 1-0 kazandığı karşılaşmada galibiyet golünü kaydederken ikinci yarı Trabzon'da 2-0'lık galibiyette takımının ilk golünü atan isim olmuştu.
Bu sezon ligde 2 maçta 88 dakika süre alan ve golle tanışamayan N'Doye, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum Belediyespor karşısında oyuna girdiği son 22 dakikaya 2 gol sığdırdı.
Kaynak: AA