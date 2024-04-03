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Trabzonspor'dan PFDK kararına sert tepki

Trabzonspor Kulübü, PFDK'nın olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı kararlarına sert tepki gösterdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor'a iç sahada 6 maç seyircisiz oynama, Fenerbahçeli Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a birer maç men cezası verdi.

Kurul, bordo-mavili takımın antrenörü Egemen Korkmaz'a bir maç ceza verirken, Osayi-Samuel'e ceza tayinine yer olmadığına hükmetti.

Trabzonspor Kulübü ise kararın ardından sosyal medya hesabından çok sert, kısa bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Adaletiniz batsın! Kalkın koltuklarınızdan, istifa edin!" denildi.