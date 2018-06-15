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Trabzonsporlu milli oyuncu resmen İspanya'da

İspanya temsilcisi Celta Vigo, Trabzonsporlu Okay Yokuşlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonsporlu milli oyuncu resmen İspanya'da
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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Celta Vigo, Trabzonspor'da forma giyen milli oyuncu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna kattı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçirilen 24 yaşındaki milli oyuncu ile 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

İspanya basınına göre, Celta Vigo, Okay Yokuşlu'nun bonservisi için Trabzonspor'a 6 milyon euro ödeyecek.

Kayserispor'dan Trabzonspor'a 2015 yılında transfer olan Okay, bordo-mavili ekipte 106 maçta 10 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. 

Kaynak: AA

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