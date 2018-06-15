Trabzonsporlu milli oyuncu resmen İspanya'da
İspanya temsilcisi Celta Vigo, Trabzonsporlu Okay Yokuşlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Celta Vigo, Trabzonspor'da forma giyen milli oyuncu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçirilen 24 yaşındaki milli oyuncu ile 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.
İspanya basınına göre, Celta Vigo, Okay Yokuşlu'nun bonservisi için Trabzonspor'a 6 milyon euro ödeyecek.
Kayserispor'dan Trabzonspor'a 2015 yılında transfer olan Okay, bordo-mavili ekipte 106 maçta 10 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: AA