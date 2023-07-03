“Transferin korkulu rüyası Suudi Arabistan”

Emre ERGÜL

Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın açıkladığı "2030 Vizyonu" çerçevesinde yeni küresel finans ve turizm merkezi olmak isteyen Suudi Arabistan, dünyanın en iyi 10 futbol liginden birini kurmak için de kesenin ağzını açtı.

Ülkenin 700 milyar dolar büyüklüğündeki varlık fonu PIF ile devlet petrol şirketi Aramco’nun Al Ittihad, Al Ahli, Al Hilal, Al Nassr ve Al Qadisiyah'ın yüzde 75 hisselerini almasından sonra dünya yıldızlarına imzalar attırılmaya başlandı.

Portekizli Cristiano Ronaldo’nun ocak ayında Anderson Talisca’yla Al Nassr’da takım arkadaşı olmasının ardından ilk büyük bomba haziran başında patladı.

7 Haziran: Karim Benzema R.Madrid’den Al-Ittihad’e

Ballon d’Or’lu Fransız golcü Karim Benzema, 14 Avrupa şampiyonluğu olan İspanyol devi Real Madrid’den 2 Asya Kupası sahibi Al Ittihad’a bedelsiz transfer oldu. 35 yaşındaki forvet, iki yılda 436 milyon dolar kazanacak.

İmzayı attıktan sonra “Hep olmak istediğim yere yakınım” dediğinde Avrupalılar şaşırdı. Oysa müslüman olan Benzema, Cidde’de, Kabe’nin bulunduğu kutsal kent Mekke’ye sadece 86 kilometre uzakta, top koşturacağına işaret ediyordu.

21 Haziran: N’Golo Kante Chelsea’den Al Ittihad’e

Benzema transferinden iki hafta sonra Al Ittihad bir bomba daha patlattı. Cidde takımı, Premier Lig ekiplerinden Chelsea’nin yıldızı N’Golo Kante’ye 4 yıllık imza attırdı. 32 yaşındaki Fransız milli futbolcu, yılda 109.7 milyon dolar kazanacak. Fransız orta saha, Arabistan’a gider ayak Belçika 3. Lig ekiplerinden Royal Excelsior Virton'u satın aldı.

24 Haziran: Ruben Neves Wolverhampton’dan Al Hilal’e

Suudiler, Premier Lig takımlarından Wolverhampton Wanderers’a kulüp tarihinin en pahalı transfer rekorunu kırdırdı! Al Hilal, İngiliz takımına kaptanları Ruben Neves için 60 milyon dolar ödedi. Portekizli orta saha oyuncusunun alacağı para açıklanmadı.

25 Haziran: Kalidou Koulibaly Chelsea’den Al Hilal’e

Suudiler, İngiliz devi Chelsea’ye kan kaybettirmeye devam etti. Senegalli defans oyuncusu Kalidou Koulibaly, 21.6 milyon dolar bonservis karşılığında Al Hilal’e transfer oldu. Üç yıl için imza atan Koulibaly’nin alacağı yıllık ücret açıklanmadı.

28 Haziran: Edouard Mendy Chelsea’den Al Ahli’ye

Koulibaly transferinden 1 gün sonra İngiliz devi Chelsea, Senegalli kalecisi Edouard Mendy’yi de kaybetti. Cidde takımı Al Ahli, 21 milyon dolar bonservis bedeliyle Mendy’ye 3 yıllık sözleşmeye imza attırdı.

“Icardi para için Arabistan’a gitmez”

G.Saray’ın teknik direktörü Okan Buruk, Suudilerin Mario Icardi’ye de yüksek bir teklifte bulunduğunu açıkladı: “Icardi kalacak mı, biz de merak ediyoruz.

Galatasaray kulübü üzerine ne düşerse onu yapacak. Bir de Icardi burayı seviyor. Arabistan tabii ki, bu senenin korkulu rüyası. Hangi oyuncuya gitseniz, 'Arabistan'dan teklif var, orayı bekliyoruz' falan deniyor.

Arabistan'ı bekleyen oyuncular var. Kante 100 milyon euroya anlaştı. Icardi için de konuşuluyor, bilmiyorum doğru mu? Icardi için yaşayacağı yer önemli. Para için Arabistan'a gidecek biri değil. Umudumuz, mutlu olduğu Galatasaray'da kalması.

8 yıldızla görüşmeler sürüyor

Neymar’ı Al Hilal istiyor

Paris Saint Germain’den ayrılmak isteyen 31 yaşındaki Brezilyalı yıldız Neymar Jr’ı Al Hilal çok istiyor. Neymar futbol hayatına Avrupa’da devam etmek istediğini söyledikçe, Suudiler parayı artırıyor.

Hakim Ziyech, Ronaldo’nun yanına

Chelsea’nin Faslı defansı Hakim Ziyech’e talip olan takım, Ronaldo’nun oynadığı Al Nassr. Taraflar bonservis parasında anlaşamıyor.

Al Ahli’nin gözü Firmino’da

Al Ahli, Premier Lig devlerinden Liverpool’un Brezilyalı golcüsü Roberto Firmino’yu kendi renklerine bağlamak istiyor. 361 maçta 110 gol atan Brezilyalı da Suudilerin teklifine sıcak bakıyor.

Silva da Al Hilal yolunda

Neves’i alan Al Hilal, Manchester City’nin yıldızı Bernardo Silva’ya göz dikti. Silva’ya Paris Saint Germain ve Barcelona da istiyor. Menajeri Jorge Mendes’in gönlü Suudilerden yana.

Al Nassr’a son yıldız Saul

İspanyol orta saha oyuncusu Saul’un Atletico Madrid’le 2026’ya kadar sözleşmesi var. Ancak Al Nassr, Saul’u alabilmek için sürekli el artırıyor.

Brozovic de Riyad yolcusu

İtalyan Inter Milan, Marcelo Brozovic’in Al Nassr’a transferi için 25 milyon dolarlık bonservis teklifine “Tamam” dedi. Riyad takımı, 30 yaşındaki Hırvat oyuncusunu yıllık ücret konusunda ikna edemedi.

Bir teklif de Zaha’ya

Ronaldo’lu Al Nassr, yıldızlar topluluğu kurmaya kararlı gibi… İngiliz Crystal Palace’la olan sözleşmesi 1 Temmuz’da biten 30 yaşındaki kanat oyuncusu Wifried Zaha’ya yıllık 38 milyon dolar teklif edildi. PSG’nin de radarında olan Zaha, Suudi Arabistan’a gitmek istemiyor.

Al Ittihad’da hedef Jota

İskoç Celtic’in 24 yaşındaki golcüsü Jota, Benzema’yla yan yana oynayabilir. Sky Televizyonu’na göre, Al Ittihad yıllık 25 milyon sterlin ücret teklifinde bulundu, cevap bekliyor.

Hangi yıldız hangi takımda?

Al Ittihad:

Karim Benzema, N'Golo Kante, Romarinho

Al Nassr:

Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca, David Ospina

Al Hilal:

Ruben Neves, Moussa Marega, Kalidou Koulibaly

Al Shabab:

Ever Banega Grzegorz Krychowiak

Al Fateh:

Cristian Tello Abha:

Felipe Caicedo

Al Ahli:

Edouard Mendy

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