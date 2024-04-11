Trendyol 1. Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçları yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Manisa FK-Eyüpspor: Sarper Barış Saka
13 Nisan Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği: Burak Olcar
16.00 Boluspor-Ümraniyespor: Ömer Faruk Gültekin
19.00 Altay-Ahlatcı Çorum FK: İlker Yasin Avcı
14 Nisan Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Göztepe: Mehmet Ali Özer
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor: Gürcan Hasova
19.00 Kocaelispor-Bitexen Giresunspor: Davut Dakul Çelik
15 Nisan Pazartesi:
17.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor: Ayberk Demirbaş
20.00 Adanaspor-Bodrum FK: Yasin Kol