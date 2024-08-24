Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 3. hafta
Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 3. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, iki ligde haftanın programı şöyle:
Trendyol Süper Lig
24 Ağustos Cumartesi:
19.15 Net Global Sivasspor - İkas Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül)
21.45 Sipay Bodrum FK - TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum)
25 Ağustos Pazar:
19.15 Kasımpaşa - Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)
21.45 Antalyaspor - Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)
21.45 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (Çaykur Didi)
Not: Beşiktaş haftayı BAY geçecek
Bu arada Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları dolayısıyla ligde bu haftadaki Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor ertelenmişti.
Trendyol 1. Lig
24 Ağustos Cumartesi:
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK - Gençlerbirliği (Iğdır Şehir)
19.15 Fatih Karagümrük - Manisa FK (Atatürk Olimpiyat)
21.45 MKE Ankaragücü - Central Hospital Ümraniyespor (Eryaman)
21.45 Boluspor - Esenler Erokspor (Bolu Atatürk)
25 Ağustos Pazar:
17.00 Teksüt Bandırmaspor - Ahlatcı Çorum FK (Bandırma 17 Eylül)
21.45 Adanaspor - Siltaş Yapı Pendikspor (Yeni Adana)
21.45 Yeni Malatyaspor - Ankara Keçiörengücü (11 Nisan)
26 Ağustos Pazartesi:
21.00 Uğur Okulları İstanbulspor - Şanlıurfaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
28 Ağustos Çarşamba:
21.00 Sakaryaspor - Amed Sportif Faaliyetler (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)