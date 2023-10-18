Türk futbolunda ilk: Hakem formalarına reklam alınacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), lig maçlarında görev yapan hakemlerin formalarına reklam alınacağını açıkladı.
TFF'nin açıklamasına göre NG Kütahya Seramik'le yapılacak işbirliği kapsamında 2026-2027 sezonun sonuna kadar Süper Lig, 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig, Türkiye Kupası ile Kadın Futbol Süper Ligi hakem formalarına sponsorluk alınacak.
İki yerde bulunacak
NG Kütahya Seramik, hakem formalarının sırt ve tek kol logo sponsoru olmasının yanı sıra Türk hakemlerinin geleceğine yatırım yapma hedefiyle TFF Hakem Akademisi'nin de sponsoru olacak.
İmzalar yarın
Hakem formalarına sponsorluk anlaşması, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral'ın katılımıyla yarın İstanbul'daki TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek imza töreniyle resmiyet kazanacak.