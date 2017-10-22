Türk güreşçilerden 19 madalya

22 Ekim 2017

Sancaktepe Taha Akgül Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvanın son gününde 60 ve 84 kiloda müsabakalar yapıldı. Türk güreşçiler grekoromen stilde 1 altın, ikişer gümüş ve bronz, serbest stilde ise ikişer altın ve gümüş ile 3 bronz madalya elde etti.

Grekoremen stilde, 60 kiloda Kerem Kemal altın, Müslüm Alınlı gümüş, Muhammet Özer bronz madalya kazandı. 84 kiloda ise İsa Arslan gümüş, Abdullah Ilgaz bronz madalyanın sahibi oldu.

Serbet stilde de 60 kiloda Ahmet Taş altın, İsmail Culfa gümüş, Hüseyin Zopalı ve Musa Şahin bronz madalyaya uzandı. 84 kiloda Efe Sami Ünal altın, Mert Çıkmaz gümüş, Doğukan Kalaycı ise bronz madalya kazandı.

Türkiye, üç gün süren müsabakaların ardından toplamda 8 altın, 13 gümüş ve 19 bronz madalya elde ederek, zirvede yer aldı.

Kaynak: AA