Türk Kadın Pilot Kübra Denizci Keskin'den büyük başarı
Avrupa Ralli Şampiyonası’nın (ERC) Barum Czech Rally Zlin yarışında mücadele eden Kübra Denizci Keskin, kadın pilotlar arasında birinci, Rc 5 kategorisinde ise üçüncü olarak büyük bir başarıya imza attı.
Haber Merkezi
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16-18 Ağustos 2024 tarihlerinde Çekya’da düzenlenen 2024 FIA Avrupa RALLİ Şampiyonası 6. yarışında Hypco Neo Motorspor adına yarışan dünyanın tek engelli kadın Ralli pilotu olan Kübra Denizci Keskin RC5 kategorisinde üçüncülük elde etti.
Toplamda 193.59 kilometrelik özel etap ve 867.33 kilometrelik toplam etap uzunluğu ile pilotlara büyük bir meydan okuma sunan parkurda, 112 araç yarıştı.