Türk taraftarlardan hakem Felix Zwayer'e tepki
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye'nin Portekiz'e 3-0 kaybettiği karşılaşmada tribünleri dolduran Türkler, maçın Alman orta hakemi Felix Zwayer'e tepki gösterdi.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda F Grubu ikinci maçında Türkiye ile Portekiz, BVB Stadyumu'nda mücadele etti. Müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetti.
Zwayer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lupp ve Marco Achmüller yaptı. Karşılaşmanın 4. hakemi de İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano oldu.
Felix Zwayer, müsabakadaki kararlarıyla tepki çekti. Türk taraftarlar, Zwayer’e ıslıklar ve tezahüratlarla tepkisini gösterdi.
Millilerde, Portekiz maçında Abdülkerim Bardakcı, Samet Akaydin ve Zeki Çelik sarı kart gördü.