Turkcell Atatürk Kupası’nda İlk Hafta Sona Erdi

24 Eylül 2017

Törende söz alan Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz da “İlimizde uluslararası ve ulusal çok güzel organizasyonlara imza atıyoruz. Bodrum, Türkiye Yelken Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan TYF Turkcell Atatürk Kupası’nda federasyonumuzun ve kurumlarımızın gerçekleştirdiği güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Çocuklarımızın sporla uğraşması bizleri gururlandırıyor. Buradan onlara destek veren velilerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

TYF Turkcell Atatürk Kupası’nda; Optimist Junior Kız kategorisinde İskenderun Yelken Kulübü’nden Firdevs Yeğin, Optimist Junior sınıfında A.R.M Urla Yelken ve Gençlik Spor Kulübü’nden Mustafacan Öztuncel, Optimist Kız kategorisinde A.R.M Urla Yelken ve Gençlik Spor Kulübü’nden Okyanus Arıkan, Optimist Genel kategorisinde Turgutreis Yelken Kulübü’nden Şahin Parlak birinci oldu.

Laser 4.7 Genel kategorisinde Turgutreis Yelken Kulübü’nden Yiğit Yalçın Çitak, Laser 4.7 Kızlar ve Junior kategorilerinde Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi’nden Ece Asya İkizler, Laser Radial Genel ve Kadın kategorilerinde Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi’nden Ecem Güzel, Laser Radial Genç kategorisinde Arkas Çeşme Gençlik ve Spor Kulübü’nden Yılkan Timurşah, Laser Standar Genel ve Genç kategorilerinde Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi’nden Mehmet Duran Dinç birinci sırada yer aldı.

TYF Turkcell Atatürk Kupası’nda dereceye giren sporcular şöyle:

Optimist Junior Kız

1. Firdevs Yeğin – İskenderun Yelken Kulübü

2. Bilgenur Yazıcı – Turgutreis Yelken Kulübü

3. Karya Başaraner – A.R.M Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü

Optimist Junior

1. Mustafacan Öztuncel - A.R.M Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü

2. Tan Onat Öğütçü – Arkas Çeşme Gençlik ve Spor Kulübü

3. Yaşar Alp Akın - Arkas Çeşme Gençlik ve Spor Kulübü

4. Efe Güder – İstanbul Yelken Kulübü

5. Mert Aydoğan - A.R.M Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü

Optmist Kız

1. Okyanus Arıkan - A.R.M Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü

2. İ.Doğa Demirel – Marmara Yelken Kulübü

3. Aslı Akbeniz – Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi

Optimist Genel

1. Şahin Parlak – Turgutreis Yelken Kulübü

2. Kuzey Kumlalı - Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi

3. Can Ertürk - Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi

4. Demir Dirik - Arkas Çeşme Gençlik ve Spor Kulübü

5. Okyanus Arıkan - A.R.M Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü

En Küçük Sporcu Ödülü

1. Demir Bartan – Yalıkavak Yelken Kulübü

2. Arıela Rudkovskaya – Yalıkavak Yelken Kulübü

3. Denizhan Tezcan – Güney Ege Yelken Kulübü

Laser 4.7 Genel

1. Yiğit Yalçın Çitak – Turgıtreis Yelken Kulübü

2. Doruk Demircan - Arkas Çeşme Gençlik ve Spor Kulübü

3. Osman Sanlı – B.B. Bodrumspor Yelken Şubesi

4. Berk Emil - Arkas Çeşme Gençlik ve Spor Kulübü

5. Ece Asya İkizler – Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi

Laser 4.7 Kızlar

1. Ece Asya İkizler – Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi

2. Zeynep Tuncalı – Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi

3. Zeynep Berin Göl – Marmara Yelken Kulübü

Laser 4.7 Junior

1. Ece Asya İkizler – Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi

2. Dario Deniz Ergün – Fenerbahçe Doğuş Yelken

3. Tarhan Öğütçü - Arkas Çeşme Gençlik ve Spor Kulübü

Laser Radial Genel

1. Ecem Güzel - Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi

2. Yılkan Timurşah - Arkas Çeşme Gençlik ve Spor Kulübü

3. Efe Ağan - B.B. Bodrumspor Yelken Şubesi

Laser Radial Kadın

1. Ecem Güzel - Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi

2. Ayşenur Orhan – Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü

3. İlayda Veziroğlu – Fenerbahçe Doğuş Yelken

Laser Radial Genç

1. Yılkan Timurşah - Arkas Çeşme Gençlik ve Spor Kulübü

2. Efe Ağan - B.B. Bodrumspor Yelken Şubesi

3. Can Dilikoğlu - Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi

Laser Standard Genel

1. Mehmet Duran Dinç - Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi

2. Alp Baltalı – İstanbul Yelken Kulübü

3. Kerim Kaan Ordu – Fenerbahçe Doğuş Yelken

Laser Standard Genç

1. Mehmet Duran Dinç - Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi

2. Alp Baltalı – İstanbul Yelken Kulübü

3. Barsgan Dökmeci - Fenerbahçe Doğuş Yelken

Kaynak: AA