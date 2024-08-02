Turkcell Süper Kupa maçı yarın oynanacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 18. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa karşılaşması yarın oynanacak. Karşılaşmada, geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Bugüne dek kupayı Galatasaray 7 kez kazanırken, Fenerbahçe ve Trabzonspor 3'er, Beşiktaş 2, Konyaspor ve Akhisarspor ise 1'er kez müzesine götürdü.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş arasında oynanacak.
Süper Kupa mücadelesi, İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak. Müsabaka, 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayımlanacak.