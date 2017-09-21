Türkiye 2020 Dünya Hava Oyunları'na aday oldu

21 Eylül 2017

Türkiye, Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) tarafından düzenlenecek 2020 Dünya Hava Oyunları'nın ev sahipliğine aday oldu.

Türk Hava Kurumu (THK) Başkanı Kürşat Atılgan, adaylık süreciyle ilgili Türkiye'de bulunan FAI Başkanı Frits Brink ve Organizasyon Direktörü Markus Haggeney ile THK Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

FAI'nın Hollandalı başkanı Brink, "Türkiye, 2020 Dünya Hava Oyunları'nı gerçekleştirebilecek çok değerli bir ülke." diye konuştu.

Türkiye'de bulundukları birkaç günün, altyapı ve imkanları görebilme açısından önemli olduğunu vurgulayan Brink, şunları söyledi:

"FAI küresel bir oluşum ve 100'ün üzerinde üyesi var. Bizim organizasyonlarımızın siyaset ve politikayla hiçbir ilgisi yok, sadece sporla, barışla ilgisi var. Biz de olimpik hareketin bir parçasıyız. Bu organizasyonu alacak ülke için sponsor desteği çok önemli. Hava sahalarıyla ilgili izinlerin önceden alınması büyük önem taşıyor. THK'nin bu konudaki bağlantılarının ne kadar kuvvetli olduğunu biliyoruz."

Ev sahibi ülke 25 Ekim'de belli olacak

THK Başkanı Atılgan ise Brink ve ekibinin, 2020 Dünya Hava Oyunları'nın planlanmasıyla ilgili altyapı incelemelerinde bulunacaklarını belirtti.

Heyetin Ankara-Etimesgut, Eskişehir-İnönü, İzmir-Efes, Antalya-Karain ve Erzincan'daki eğitim merkezleriyle Muğla-Babadağ'daki tesisleri gezerek 12 branşın yer aldığı oyunların nerelerde yapılabileceğini tespit edeceğini dile getiren Atılgan, "1997'de yapılan 1. Dünya Hava Oyunları'nı biz organize ettik. Ülkemizin dünya ile entegrasyonu ve ilişkilerinde spor organizasyonları çok önemli yer tutar." diye konuştu.

Atılgan, "Bizden başkaları da bu yarıştan galip çıkabilir, biz de alabiliriz. Biz alırsak önümüzdeki 3 yıl çok büyük bir gayret ve çalışma içine gireceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile hükümetimizin de mutlaka destekleri olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Malezya, ABD, Meksika ve Avustralya'nın da oyunlara aday olduğunu aktaran Atılgan, ev sahibi ülkenin, 25 Ekim'de Lozan'da yapılacak FAI Genel Kurulu'nda belli olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA