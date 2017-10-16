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Türkiye 33. sıraya geriledi

FIFA dünya klasmanında 6 basamak gerileyen A Milli Futbol Takımı, 33. sırada yer aldı. Dünya Kupası'nın son sahibi Almanya, zirvedeki yerini korudu.

Türkiye 33. sıraya geriledi
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) internet sitesinden açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre geçen ay 842 puanla 27. sırada bulunan A Milli Futbol Takımı, 807 puanla 33'üncülüğe geriledi.

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, sıralamada zirvedeki yerini korudu. Almanya'nın ardından sıralanan Brezilya, Portekiz, Arjantin ve Belçika'nın da yerleri değişmedi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 23 Kasım'da açıklanacak. 

Kaynak: AA

A milli takım

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