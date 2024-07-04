Türkiye-Hollanda çeyrek final maçının hakemi belli oldu (EURO 2024 Çeyrek Final ne zaman?)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final mücadelesi yarın başlayacak. A Milli Takım, çeyrek finalde 6 Temmuz Cumartesi günü Hollanda ile karşılaşacak. Karşılaşmada görev yapacak hakemler de belli oldu.UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre A Milli Takım'ın EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile oynayacağı maçı Fransa Futbol Federasyonu'nundan Clement Turpin yönetecek.

Turpin'in yardımcılıklarını aynı federasyondan Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenecek. Karşılaşmanın 4. hakemi olarak Felix Zwayer, VAR hakemi olarak ise Jerome Brisard görev yapacak. Peki Hollanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hollanda - Türkiye mücadelesi 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00’da oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.