Türkiye-İtalya arası 16. randevu (Maç saat kaçta, hangi kanalda?)

EURO 2024 hazırlıkları kapsamında A Milli Futbol Takımı, bugün EURO 2032'yi ortak düzenleyeceği İtalya ile karşılaşacak.

Türkiye-İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya'nın Bologna şehrindeki Renato Dell'Ara Stadyumu'nda oynanacak olan hazırlık maçı TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Milliler ilk galibiyet için sahaya çıkacak

Türkiye ile İtalya bugüne kadar 9'u resmi, 6'sı da özel olmak üzere toplam 15 kez oynadı. Söz konusu müsabakalarda İtalyanlar 11 kez kazanırken, 4 maç da berabere sona erdi.

A Milliler'in 101 yıllık bilançosu

Ay-yıldızlılar, 101 yıllık tarihinde 341'i resmi, 283'ü özel toplam 624 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 242 galibiyet, 147 beraberlik ve 235 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 268'i deplasmanda, 272'si evinde, 84'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 852 gol attı, kalesinde 895 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 624 karşılaşmanın 540'ını Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Vincenzo Montella yönetiminde yedinci maç

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde yedinci maçına İtalya karşısında çıkacak. Montella, kendi ülkesine karşı ilk kez Türkiye'nin başında görev alacak.

Montella yönetiminde oynadığı ilk üç karşılaşmayı kazanan Türkiye, dördüncü maçında ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip İtalyan teknik adamla çıktığı 5. ve 6. maçlarda ise üst üste iki yenilgi aldı. Bu maçlarda 10 gol atan milliler, kalesinde 10 gol gördü.

Ay-yıldızlı ekip, Montella yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı ikinci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti.

Türkiye, Vincenzo Montella ile oynadığı üçüncü karşılaşmada deplasmanda Almanya'yı 3-2 ile geçti.

Montella yönetiminde dördüncü maçını deplasmanda Galler ile oynayan ay-yıldızlı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam yönetimindeki ilk yenilgisini Macaristan deplasmanında 1-0'lık sonuçla aldı. Milliler, son oynadığı hazırlık maçında ise Avusturya'ya 6-1 mağlup olarak en ağır yenilgilerinden birini yaşadı.