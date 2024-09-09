Türkiye - İzlanda maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? A Milli Takım maçı saat kaçta?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek. İlk maçında Galler deplasmanında berabere kalan milliler, ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Peki, Türkiye - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, İzmir'de bu akşam İzlanda ile karşı karşıya gelecek. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki birinci maçında Galler deplasmanında berabere kalan Millilerimiz ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
Türkiye İzlanda maçı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak. İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji yönetecek.
Türkiye İzlanda maçı hangi kanalda yayınlanacak?
A Millî Takımımızın İzlanda ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçının yayınlanacağı kanal belli oldu. Türkiye - İzlanda maçı TV8 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.
Barış Alper Yılmaz forma giyemeyecek
A Milli Takım'da sakatlığı geçen ve Galler karşılaşmasının ikinci yarısında forma giyen kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun İzlanda karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Milli takımda Galler karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu mücadelede forma giyemeyecek.
Muhtemel 11'ler:
Türkiye: Mert Günok; Mert Müldür, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Zeki Çelik; Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoglu; Kenan Yıldız, Orkun Kökçü, Arda Güler; İrfan Can Kahveci
İzlanda: Valdimarsson, Sampsted, Hermannsson, Gretarsson, Tomasson, Anderson, Gudmundsson, Thordarson, Thosteinsson, Sigurdsson, Oskarsson
Hakem: Enea Jorgj
Stat: Gürsel Aksel Stadı
Saat: 21.45
Yayın: TV8, EXXEN