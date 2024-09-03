Türkiye-İzlanda maçının genel bilet satışı başladı
A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İzlanda ile 9 Eylül Pazartesi günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı müsabakanın genel bilet satışı başladı.
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Bilet satışlarında elektronik kart zorunluluğu bulunmaktadır. Biletler www.passo.com.tr internet sitesi ve Passo mobil uygulamasından, tüm takımların logolu Passolig kartları ile satın alınabilecektir. Bilet satışlarıyla ilgili tüm detaylar ve kurallar www.passo.com.tr'de yer alacaktır. Passo dışında farklı internet sitelerinden alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecektir." bilgisi verildi.