Türkiye Kosova maçı sonuçları: Türkiye ile Kosova kaç kez oynadı, daha önce maç yaptı mı? Kim yendi?

Milyonlar Kosova-Türkiye maçını bekliyor. 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası turnuvası heyecanı yaşamak istiyoruz. Milli Takım hazırlıklarını sürdürürken mücadele öncesi iki takımın daha önce oynayıp oynamadığı merak ediliyor.

Türkiye Kosova ile daha önce maç yaptı mı?

A Milli Erkek Futbol Takımı'mız Kosova ile iki kez karşı karşıya geldi. 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda yer alan iki ülke ilk olarak 12 Kasım 2016'da karşı karşıya geldi. Milliler bu mücadeleyi 2-0 kazandı.

İkinci maçın tarihi ise 11 Haziran 2017'ydi. Milli Takım, deplasmanda oynadığı maçtan 4-1 galip ayrıldı.

Türkiye'nin gollerini Burak Yılmaz (2), Volkan Şen (2), Ozan Tufan (1), Cengiz Ünder (1) attı.